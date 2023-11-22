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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı ile yine meydanın bitişiğinde yer alan bina cephelerinin düzenlenmesine yönelik süren çalışmaları inceledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da yer aldığı programda Başkan Soyer, bürokratlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak kentsel taşarım projesinin yıl sonuna kadar biteceğini söyleyen Başkan Soyer, “Meydanı hem yurttaşlarımızın hem esnafımızın kullanımına uygun olarak iyileştiriyor ve niteliğini artırıyoruz. İzmir'in gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomik krize inat yatırımlarımız sürüyor” dedi. İlçede esnafı da ziyaret eden Tunç Soyer, yurttaşlarla sohbet etti.

Neler yapıldı?

Gaziemir Abdullah Arda Meydanı’nda zemin kaplamaları traverten olarak yenilendi. Kuru havuz inşaatı tamamlandı. Yeni ahşap oturma birimleri ve kaplamaları yapıldı. Meydana bitişik bina cephelerindeki eski tabelalar söküldü, sıva ve boya işleri bitirildi. İşyerlerinin önünde bulunan tente sistemleri düzenlendi. Peyzaj düzenlemesi ve bitkilendirme yapıldı. Elektrik ve tesisat altyapı imalatları tamamlandı. Kuru havuz üstü kaplama imalatı, meydan saati, çöp kutuları, bilgilendirme ve meydan tabelaları, Gülcemal heykel direği, dükkan tanıtım tabelaları devam eden çalışmalar arasında.