Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı. Mesajında Trabzonspor'u, oyuncularını ve Trabzonspor'a gönülden bağlı taraftarları çok sevdiğini belirten Avcı, "Bugün sizlere 'hoşça kal' demek zorundayım," ifadelerini kullandı.

Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere, kendisini her zaman evinde gibi hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkür eden Avcı, kulübe olan bağlılığını ve yaşadığı anıların değerini vurguladı. Mesajın tam metni ise şu şekilde:

"Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım. Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz."

Avcı, belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek veda etmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Dragus transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak, çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi. Mevcut kadro, milli takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın. Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar, doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu. Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor. Hoşça kal Trabzon."

Kamuoyuna ve sevgili Trabzonsporlulara… pic.twitter.com/y6QZ6BGNG8 — Abdullah AVCI (@Abdullah_M_AVCI) August 31, 2024