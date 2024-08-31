Ukrayna'nın, Rusya'nın sınır bölgesi olan Belgorod'a düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi ise yaralandı. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov'un yaptığı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin arasında bir kadının da bulunduğu, yaralılar arasında ise 6 çocuğun olduğu belirtildi. Yaralıların 10'unun durumu ciddi. Saldırının ardından bölgedeki binalar ve en az 20 araç hasar gördü. Gladkov, saldırı sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Diğer taraftan, Rusya da Ukrayna'nın Harkov kentini hedef aldı. Rusya'nın güdümlü bomba kullanarak düzenlediği saldırıda, 12 katlı bir apartman ve bir çocuk parkı vuruldu. Saldırı sonucunda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi yaralandı.