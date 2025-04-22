Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dayısı olan Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu, İzmir’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Satoğlu için bugün Hacı Fatma Tatari Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene devlet ve siyaset dünyasından yoğun katılım

Cenaze törenine Prof. Dr. Satoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Kestanepazarı Vakfı üyeleri katıldı.

Son yolculuk Urla’ya

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Tahir Satoğlu’nun cenazesi, defnedilmek üzere İzmir’in Urla ilçesine götürüldü.