Athletic Bilbao ile Las Palmas, La Liga'da karşılaşıyor. 23 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçın yayın saati ve kanalları belli oldu.

Athletic Bilbao-Las Palmas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya La Liga’da mücadele eden Athletic Bilbao ile Las Palmas, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgilerini ve başlama saatini merak ediyor.

Athletic Bilbao ile Las Palmas arasındaki İspanya La Liga mücadelesi, Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Yayın Kanalı Athletic Bilbao - Las Palmas 23 Nisan 2025 Çarşamba 20:00 Tuttur TV, S Sport Plus, Tivibu Spor 2

Tuttur TV yayını

Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. İlgili platformda İddaa numaralı kanallar üzerinden yayın yapılmaktadır.

S Sport Plus yayını

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayın hizmeti sunmaktadır. Maçı izlemek için S Sport Plus üyeliği gerekmektedir.

Tivibu Spor 2 yayını

Tivibu Spor 2 kanalı, Tivibu platformunda 79. kanal üzerinden izlenebilmektedir. Yayın Türksat uydusu ve internet aracılığıyla erişime açıktır.

Maç nerede oynanacak?

Athletic Bilbao ile Las Palmas arasındaki karşılaşma, İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.