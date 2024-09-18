Sahte emlak ilanları, özellikle Torbalı ilçesinde önemli bir sorun haline gelmişti. Torbalı Ticaret Odası, sahte ilanların önüne geçmek için 6 ay önce harekete geçti. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, bu mücadelenin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Emlak sektöründe yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından dün yürürlüğe sokulan “doğrulanmış ilan” düzenlemesi, sahte ilanların ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde artık taşınmaz ilanlarının doğrulanması sağlanacak. Bu sistem, emlak sahtekârlıklarına karşı etkili bir çözüm sunarken, gayrimenkul işlemlerinin daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor. Torbalı gibi dolandırıcılığın sıkça yaşandığı bölgelerde bu düzenlemenin büyük etkisi olması bekleniyor.

"Torbalı'da sahte emlak ilanlarına son verilecek"

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçede yaşanan sahte ilanlardan en çok mağdur olan yerin Torbalı olduğuna dikkat çekti. Olgun, "Torbalı’da deniz manzaralı ev diyerek bodrum katını satan sahtekârlar artık yer bulamayacak. Biz bu uygulamayı sevinçle karşılıyoruz" dedi.

Bakanlık destekleniyor

Olgun ayrıca, Torbalı Ticaret Odası'nın bu düzenlemeyi desteklediğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı'nın bu adımı, sektörü rahatlatacak. Geçmişte de odamızın başlattığı disiplin süreçleri ile sahte ofislerle mücadele etmiştik. Bu düzenlemeyle birlikte dolandırıcılar sektörden temizlenecek" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a teşekkür eden Olgun, “Doğrulanmış ilan sistemi hem emlakçılarımızı hem de vatandaşlarımızı koruyacak” ifadelerini kullandı.