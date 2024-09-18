Kütahya’da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 33 suç kaydı ile 800 müzekkereye sahip müteahhit İ.E. (48), Uşak’ta güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Dolandırıcılık suçu

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’nün Aranan Şahıslar Büro Amirliği, uzun süredir peşinde koşulan İ.E.’yi, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık suçlarından dolayı arıyordu.

Cezaevine gönderildi

Uşak’ın Bozkurt Mahallesi’ndeki bir bağ evi önünde yakalanan İ.E., gerekli işlemlerin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Bu operasyon, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir başarı olarak kaydedildi.