21 Ekim’de yapılan kutlamalara ilişkin açıklama yapan Özmen, “Ne yazık ki ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’ diye bir resmî gün yok. Bu tarih, ne Birleşmiş Milletler ne UNESCO ne de uluslararası basın örgütleri tarafından tanınıyor,” dedi.

Özmen, 21 Ekim’in anlamının Osmanlı döneminde yayımlanan ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval’e dayandırıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Bu gazetenin ilk sayısı aslında 22 Ekim 1860 tarihinde yayımlanmıştır. Dolayısıyla bu tarihi ‘Dünya Gazeteciler Günü’ olarak kutlamak, hem tarihsel olarak yanlıştır hem de uluslararası bir karşılığı yoktur. Bu günü yalnızca biz Türkler kutluyoruz.”

Türkiye’de son yıllarda 21 Ekim’in “Gazeteciler Günü” olarak kutlanmasının yaygınlaştığını ancak bunun ciddi bir bilgi kirliliği yarattığını vurgulayan Özmen, gazetecilik mesleğiyle ilgili resmî ve anlamlı günleri hatırlattı:

• 10 Ocak – Çalışan Gazeteciler Günü

• 24 Temmuz – Basında Sansürün Kaldırılışının Yıl Dönümü

• 3 Mayıs – Dünya Basın Özgürlüğü Günü

“Bu üç gün gazetecilik tarihine, emeğine ve özgürlük mücadelesine dayanan özel günlerdir,” diyen Özmen, “Bunların dışında yapılan sanal kutlamalar, hem kamuoyunu yanıltıyor hem de bu gerçek günlerin değerini gölgeliyor,” ifadelerini kullandı.

ABGC Başkanı Özmen, 21 Ekim’in anlamlı bir farkındalık günü olarak değerlendirilebileceğini belirterek önemli bir öneride bulundu:

“Madem bu tarih kutlanmak isteniyor, o halde 21 Ekim’i ‘Yerel Medyaya Değer Verenler Günü’ olarak kabul edelim. Bu günü yerel gazeteleri okuyarak, yerel haber sitelerine girerek, radyoları dinleyerek, yerel televizyonları izleyerek değerlendirelim.”

Yerel medyanın demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Özmen, “Yerel medya halkın sesi, gözü ve kulağıdır. Yerel haberciliğe değer vermek, demokrasiyi güçlendirmek demektir,” diyerek açıklamasını tamamladı.