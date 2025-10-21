Altın alacakları ve borçları son dönemde yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. Uzmanlar, borç olarak verilen altınların ve alacakların 10 yıllık zaman aşımı süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Altın alacaklarında zaman aşımı süresi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre altın dahil tüm alacak türleri, özel bir düzenleme yoksa 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Süre, borcun verildiği tarihten itibaren başlar. Bu süre dolduğunda, alacaklılar yasal yollardan hak talep edemez.

Alacak davalarının başlıca nedenleri

Uzmanlara göre Türkiye’de altın alacak davaları genellikle dört nedenle açılıyor:

Evlilik sırasında takılan takıların iade edilmemesi,

Borç olarak verilen altınların geri ödenmemesi,

Kuyumculuk veya ticari ilişkilerde teslim edilmeyen altınlar,

Aile bireyleri arasında ödünç alınan altınların iade edilmemesi.

Düğün videoları delil oluyor

Altın alacak davaları miktarına göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülüyor. Evlilik sırasında ortaya çıkan alacaklar ise Aile Mahkemeleri tarafından değerlendiriliyor.

Yargıtay kararlarına göre düğün videoları, altınların kim tarafından takıldığını ve hangi tarafın mülkiyetinde olduğunu göstererek mahkeme kararlarında güçlü delil olarak kabul ediliyor.

Uzmanlardan uyarı

Hukukçular, altın alacak ve borcu olan vatandaşları zaman aşımı dolmadan hukuki yollara başvurmaları konusunda uyarıyor. Hak kaybını önlemek için alacak sahiplerinin süreleri takip etmeleri büyük önem taşıyor.