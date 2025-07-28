Ülkü Ocakları eski Ege Bölge ve İzmir İl Başkanı Abidin Bilgin, 13 yıl süren cezaevi sürecinin ardından 23 Temmuz’da tahliye edildi. Bilgin’in ilk ziyareti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye oldu.



“Hayır duasını almak en büyük mükâfat”

Tahliyesinden bir gün sonra Ankara’ya geçen Abidin Bilgin, 24 Temmuz’da MHP lideri Devlet Bahçeli ile Genel Merkez’de görüştü. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilgin, “Yıllar süren sabrın, mücadelenin ve inancın ardından özgürlüğe kavuştuğum bu günde, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek hayır duasını almak, bu mücadelenin en büyük mükâfatıdır. Bir değil bin ömrüm Devlet Beyimize feda olsun,” ifadelerini kullandı.

13 yıl süren cezaevi süreci

2004 yılında İzmir Karabağlar’da Levent Ata’nın öldürülmesiyle bağlantılı olarak “cinayete azmettirme” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla yargılanan Bilgin, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2012 yılında 26 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzun süren dava ve cezaevi sürecinin ardından 23 Temmuz 2025’te serbest bırakıldı.

“Ülkücü camiada sevinç yarattı”

Tahliye haberi, sosyal medyada özellikle Ülkücü camia içinde büyük ilgi gördü. MHP’ye yakın bazı sosyal medya hesapları ve kullanıcılar, Abidin Bilgin’in tahliyesini “hukuki zafer” ve “özgürlüğün geri gelişi” olarak değerlendirdi.

Bilgin kimdir?

Abidin Bilgin, 2000’li yıllarda Ülkü Ocakları Ege Bölge ve İzmir İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aslen Aydınlı olan Bilgin, özellikle gençlik teşkilatlarında etkili bir figür olarak tanındı. Ancak 2004 yılında İzmir’in Yeşilyurt semtinde yaşanan cinayet sonrası ismi organize suç örgütü iddialarıyla gündeme geldi.

Tahliye sonrası Aydın’a dönecek

Bilgin’in yakın zamanda memleketi Aydın’a geçerek ailesi ve dostlarıyla buluşacağı öğrenildi. Avukatları, tahliye kararının detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı ancak kararın uzun süredir verilen hukuk mücadelesinin sonucu olduğu belirtildi.