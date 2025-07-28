Orman yangınlarıyla mücadelede yetersizlik eleştirildi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, Eskişehir’de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 10 kişiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Karakoz, iktidarın 23 yıllık süreçte orman yangınlarına karşı hâlâ hazır olmadığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı istifaya çağıran Karakoz, “Alevlerin arasında can veren 10 orman şehidimize biraz olsun vicdanı sızladıysa Sayın Bakan istifa etmelidir” dedi.

Hükümetin yangınla mücadele politikası eleştirildi

Karakoz, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yapılan tanıtım videolarının gerçeği yansıtmadığını savundu. “Sabah akşam uçak ve helikopter görüntüleriyle başarısızlık örtülüyor” diyen Karakoz, orman gönüllülerinin ve çalışanlarının can pahasına mücadele ettiğini vurguladı.

“AKP iktidarı, yaşanan acı tecrübelere rağmen organize değil, hazır değil. Tanıtım videoları gerçeği gizlemeye yetmiyor” dedi.

“27 uçak ve 105 helikopter varsa neden kullanılmıyor?”

CHP’li Karakoz, 2024 yılında verdiği yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği cevabı hatırlattı. Bakanlık, 2025 için 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 1.786 arazöz ve 25 bin personelin hazır olduğunu açıklamıştı.

Karakoz, bu verilere rağmen yangınlara müdahalede bu sayılara ulaşılmadığını belirterek şöyle konuştu:

“23 Temmuz 2025 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangınlara 23 uçak ve 59 helikopterle müdahale edildiği belirtildi. Bu, açıklanan kapasitenin altında. Ya bu araçlar yok ya da kasıtlı olarak kullanılmıyor.”

“Yangına müdahalede geçen yılın da gerisindeler”

Karakoz, orman yangınlarıyla mücadelede 2024’teki kapasitenin bile gerisine düşüldüğünü belirtti. Bakanlığın 2002 yılıyla yapılan kıyaslamalarla güncel başarısızlığını örtmeye çalıştığını ifade eden Karakoz, şu eleştirilerde bulundu:

“Bu kadar hava aracı varsa neden kullanılmıyor? Orman Yangınlarıyla Mücadele Gücü diye reklam yapılıyor ama bu güç nerede? Tanıtım için yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor.”

“Tarım ve Orman Bakanlığı ayrılmalı”

CHP’li Evrim Karakoz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti. “Tarımla ilgisi sadece gübre fabrikası yöneticiliği olan bir isim Bakan yapıldı. Orman tecrübesi ise yok denecek kadar az” diyen Karakoz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iki alan birbiriyle karıştırılmamalı. Tarım ayrı, orman ayrı bakanlık olmalı. Tarım Bakanlığı’na işi bilen biri, Orman Bakanlığı’na ise bu alanda uzman bir isim atanmalı.”

“23 yıllık iktidar hep daha kötüsünü yaşatıyor”

Karakoz, açıklamasının sonunda iktidarın genel yönetim anlayışını da eleştirdi. “23 yıllık AKP iktidarı bu millete hep daha kötüsünü yaşattı. Liyakatsizlikle, yanlış politikalarla ülkenin hem tarımı hem ormanları felaketlere sürükleniyor” dedi.

Eskişehir’deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 kişiyi rahmetle anan Karakoz, orman şehitlerinin unutulmaması gerektiğini belirtti. Genç gönüllülerin ve kamu görevlilerinin canlarıyla verdikleri mücadeleyi hatırlatarak, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.