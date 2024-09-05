Çanakkale’nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren ve cesedini bir hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan ile bu cinayete yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması, Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Cinayetin detayları ve mahkeme süreci

16 Şubat’ta meydana gelen olayda, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’i evinin önünden otomobiliyle alarak Biga’ya götürdü. Yol boyunca tartıştıkları belirtilen çiftin tartışması şiddetlendi ve Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğarak öldürdü. Cesedi Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir hafriyat alanına gömdü. Gizem’in kaybolduğunu fark eden ailesi durumu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Gizem’in Fırat Yıldızhan ile birlikte yola çıktığı ve cinayetin ardından cesedin gömüldüğü yer tespit edildi.

Fırat Yıldızhan, cinayeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri polis ekiplerine gösterdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda Saliha Gizem’in cesedi bulundu. Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, iddianamesini hazırlayarak Fırat Yıldızhan’a ‘tasarlayarak eşe karşı öldürme’ suçundan, Yağız Yıldızhan’a ise ‘tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Mahkeme görüşmeleri ve sanıkların savunmaları

Bugün yapılan duruşmada, maktulün ailesinin avukatları ile sanıkların avukatları hazır bulundu. Sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldılar. Maktulün annesi ve ablası duruşmada tanık olarak dinlendi.

Yağız Yıldızhan savunmasında, “20 yaşındayım ve askerliğimi yapmadım. Olaydan habersiz olarak yengemin evine götürüldüm. Böyle bir olayın yaşanacağını bilseydim gitmezdim. Olayın faili olarak yargılanıyorum. Cezaevindeyim ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Fırat Yıldızhan ise, “Eşimi hiçbir kadınla aldatmadım. Yangın olayında da babamın ameliyatı nedeniyle hastanedeydim. Yangın olayıyla ilgili suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde konuştu.

Karar ve duruşma tarihi

Tarafların dinlenilmesinin ardından, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 26 Aralık’a ertelendi.