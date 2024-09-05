Türkiye'nin 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) bugün açıklandı. Programda, enflasyonla mücadele ve ihracat odaklı stratejilerin ön planda olduğu görülüyor.

Enflasyon hedefi ve ekonomik iyileşme

2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlenmişken, bu oran 2026 yılında yüzde 9,7’ye düşürülmesi bekleniyor. Enflasyonla mücadelede belirlenen bu hedefler, ekonominin stabilizasyonuna katkı sağlama amacını taşıyor. Öte yandan, ekonomik iyileşme süreciyle birlikte dış ticaret açığının ve cari işlemler açığının da azaldığı gözlemleniyor.

İhracatın artışı ve dış ticaret dengesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) projeksiyonlarına göre, 2024 yılsonunda ihracatın 264 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Küresel ticaretteki durgunluk ve talep daralmasına rağmen, Türkiye’nin ihracatındaki artış olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İhracatın artışıyla birlikte ithalatın gerilemesi, dış ticaret açığının azalmasına yol açıyor. Ağustos itibariyle dış ticaret açığı yıllık 78 milyar dolara, cari işlemler açığı ise 16 milyar dolara geriledi. Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2024 için yüzde 3,1’den yüzde 1,7’ye düştü.

İhracatçıların beklentileri ve bakanlık destekleri

İş dünyası, bu iyileşme sürecinin devamını en öncelikli beklentiler arasında yer alıyor. İhracatçılar, kilogram başına ihracat birim fiyatlarını artırmayı ve daha katma değerli ihracat yapmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı, bu hedeflere ulaşmada önemli destekler sunuyor. Hem e-ihracat hem de diğer destek mekanizmaları, ihracatın artırılmasına katkı sağlıyor.

Yeni OVP ve stratejik vurgular

Yeni Orta Vadeli Program’da, pazar çeşitliliği, etkin ticaret diplomasisi ve ihracatta ikiz dönüşüm gibi başlıklara vurgu yapılması dikkat çekiyor. Bu stratejiler, Türkiye'nin uluslararası ticaret arenasındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.