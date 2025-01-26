Kağıthane’de, boşanma aşamasındaki ablasının eşi Şahin Ekmen’i silahla vurarak öldüren Kerem Emir K., Eyüpsultan’da polis ekiplerince yakalandı.

Boşanma aşamasındaki eşle tartışma sonrası cinayet

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. Şahin Ekmen ile boşanma aşamasındaki eşi arasında tartışma çıkınca, E.E., kardeşi Kerem Emir K.’yı arayarak yardım istedi.

Zanlı, eniştesini 3 kurşunla ağır yaraladı

Kerem Emir K., eve geldiği sırada tartıştığı eniştesi Şahin Ekmen’i 3 kurşunla ağır yaraladı. Olayın ardından zanlı kaçarken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Ekmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin Ekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı, Eyüpsultan’da yakalandı ve tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Kerem Emir K. Eyüpsultan’da saklandığı evde yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.