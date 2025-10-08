Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği’nin çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi ve kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına karşı çıktı. Birlik, düzenlemenin Avrupa piyasasında enflasyonist etki yaratacağı uyarısında bulundu.

AB’nin yeni çelik koruma planı tepki çekti

Brüksel merkezli ACEA, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan çelik sektörünü koruma planına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, otomobil üreticilerinin çelik ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 90’ını Avrupa içinden karşıladığı hatırlatılarak, mevcut koruma önlemlerinin değiştirilmesinin piyasaya fayda sağlamayacağı belirtildi.

Enflasyonist baskı endişesi

Birlik, ithalat kotalarının düşürülmesinin ve kota dışı tarifelerin yüzde 50’ye çıkarılmasının, ithalat yoluyla piyasa baskısını hafifletme olasılığını azaltacağını ifade etti.

ACEA, bu durumun çelik fiyatlarını artırarak otomotiv sektöründe maliyetleri yükselteceği uyarısında bulundu.

Yeni menşe kuralı tartışma yarattı

Açıklamada, “eritip dökme” ilkesine dayalı yeni menşe kuralının çelik ithalatını daha da zorlaştıracağı ve Avrupalı üreticilere ek idari yük getireceği vurgulandı.

ACEA, Komisyonun otomotiv gibi belirli kalite ve miktarda çelik tedarik etmek zorunda kalan sektörlerin özel koşullarını dikkate alması gerektiğini belirtti.