KMKTP verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı bugün gün içinde en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda kapanış fiyatı 4 milyon 295 bin lira olarak gerçekleşti.

Bir önceki günün kapanış fiyatı olan 4 milyon 246 bin liraya kıyasla, kilogram başına yüzde 1,2 artış kaydedilmiş oldu.

Piyasa hacmi ve işlem verileri

En çok işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en yüksek işlem hacmine sahip kurumlar:

  1. İstanbul Altın Rafinerisi

  2. NMGlobal Kıymetli Madenler

  3. Uğuras Kıymetli Madenler

  4. Akbank

  5. Haznedar Yetkili Müessese