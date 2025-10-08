KMKTP verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı bugün gün içinde en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda kapanış fiyatı 4 milyon 295 bin lira olarak gerçekleşti.

Bir önceki günün kapanış fiyatı olan 4 milyon 246 bin liraya kıyasla, kilogram başına yüzde 1,2 artış kaydedilmiş oldu.

Piyasa hacmi ve işlem verileri

Altında toplam işlem hacmi: 798 milyon 236 bin 181,35 TL Kütahya'dan tarihi karar: Sahte altına yasak geldi İçeriği Görüntüle

Altın işlem miktarı: 186,07 kilogram

Tüm metallerde toplam işlem hacmi: 859 milyon 320 bin 235,72 TL

En çok işlem yapan kurumlar

Altın borsasında bugün en yüksek işlem hacmine sahip kurumlar: