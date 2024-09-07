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Beşiktaş'ta yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılması gündemde. Sports Digitale'nin haberine göre, Aboubakar'ın Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Transferle ilgili olarak Hatayspor'un, Kamerunlu futbolcuya yıllık 1 milyon Euro net maaş ödeyeceği ifade ediliyor. Ancak transferin resmileşmesi için Beşiktaş yönetiminin onayı bekleniyor.

Aboubakar, Beşiktaş kariyerinde toplam 117 maçta 60 gol ve 14 asist kaydetti. Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2016 yılında imza atan oyuncu, sonrasında Al-Nassr'a transfer olup 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Bu transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Editör: Engin Keskin