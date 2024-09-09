Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceği nihayet netleşti. Kamerunlu golcü, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer olmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, oyuncuyu kadroda düşünmediği için yollarını ayırma kararı aldı ve ayrılık konusunda iki taraf arasında anlaşma sağlandı.

Sports Digitale'in haberine göre, Beşiktaş ile Hatayspor arasında transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve imzalar atıldı. Transfer anlaşmasına göre, Hatayspor, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş’a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Aboubakar, Hatayspor'un gol hattına önemli bir takviye yaparak Süper Lig'deki rekabetçi konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kamerunlu forvet, daha önce Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atmıştı, ancak son dönemlerde forma şansı bulamadığı için bu ayrılık kararı alındı. Bu transferle birlikte Aboubakar, kariyerine yeni bir sayfa açarak Hatayspor'un başarı yolunda önemli bir isim olmaya hazırlanıyor.