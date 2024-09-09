Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında çocukları tiyatroyla buluşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Deniz ve Ağaç" adlı sokak tiyatrosu, kırsal ve merkez mahallelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de tiyatronun keyfini yaşadı.

19 farklı noktada büyük ilgi

Turgutlu Belediyesi'nin kültürel etkinlikler kapsamında düzenlediği sokak tiyatrosu, toplam 19 farklı noktada sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenen oyun, çocukların yüzlerini güldürdü ve büyük beğeni topladı. Etkinlik, hem kırsal hem de merkez mahallelerde yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Başkan Çetin Akın: "Sanatı çocuklarımıza sevdirmeye devam edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Şenliklerimizin eğlenceli programlarından biri olan Deniz ve Ağaç sokak tiyatrosu kırsal ve merkez mahallelerimizde sahnelendi. Çocuklarımız çok keyifli ve unutulmaz vakitler geçirdi. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuklarımıza sanatı ve tiyatroyu sevdirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sokak tiyatrosu etkinliğinde çocuklar, oyunlar ve eğlenceli anlarla dolu bir gün geçirdi. Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, çocukların sanata ve tiyatroya olan ilgisini artırmayı hedefliyor.