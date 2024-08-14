Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, Temmuz ayında tamamlanan 3. dönem sınavlarının sonuçlarını merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre, sonuçlar bugün açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını MEB’in Açık Öğretim Lisesi internet sitesinden öğrenebilecek.

3. dönem AÖL sınav sonuçları, 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinden T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL geçme notu kaç? AÖL'de puanlama sistemi nasıl?

AÖL’de ders geçme notu, 100 üzerinden 45 olarak belirlenmiştir. Bu sistem, öğrencilerin derslerde başarılı olup olmadıklarını ölçmek için kullanılmaktadır. Her bir dersin puanı bu sisteme göre hesaplanır.

Mezuniyet Şartları

Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için şu şartlar gereklidir:

Toplamda en az 8 dönem (18 yaş ve üzeri öğrenciler için 5 dönem) tamamlanmış olmalı.

Kazanılan toplam kredi miktarının 170 veya üzerinde olması gerekir.

Ortak dersler tamamlanmalı veya muafiyet sağlanmalı.

Türk Dil ve Edebiyatı dersinde muafiyet olmamalı ve bu ders başarıyla tamamlanmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi’nde en az bir dönem sınavına girmiş olmak gerekmektedir.