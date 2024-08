Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Ancak karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününden döndüğü sırada Fatih Özkan isimli bir görevlinin müdahalesine uğradı ve yere düştü.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de yaptığı açıklamalarda, Göztepe karşılaşmasında yaşanan bu olaylar ve gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, olayın detaylarına değinerek, kulübün bu tür olaylara karşı tutumunu ve bu olayın nasıl ele alınacağını anlattı.

Programda Acun Ilıcalı'nın bahsettiği konular şu şekilde:

Göztepe maçında yaşanan olaylar hakkında Acun ılıcalı, "Futbol birçok insanın tutkusu. Futbolun önemini taraftarlar için nasıl olduğunu konuşmaya gerek bile yok. Gönül verdiğim takımın yöneticisi oldum, asbaşkanı oldum. Birinci önceliğim Fenerbahçe. Adil bir ortamda mücadelenin olduğu bir sezonu yaşamak. Hatalar olabilir, mühim olan bunu düzeltmek. Çok güzel bir şehrin deplasmanına gittik. Mutlu bir şekilde topumuzu oynayıp gelmek istedik. Bizzat görüntülerde görüyoruz, maçın öncesinde anlamsızca düşmanca tavırlar sergilenmeye başladı. Göztepe ile Fenerbahçe'nin arasında hiçbir sorun hatırlamıyorum." dedi.

"50 kişi bir hareket yaptı. Holiganlar, Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'a bağlamaz. Oturduğumuz yerde çok kötü enerji vardı. Sonra hakaretler yedik. Hemen yanımızdan adamlar 'Şerefsiz' diye bağırıyor. O küfür ediyor, bu küfür ediyor, hakaretler... Her hakem kararından sonra bir tepki bize. Benim önümde çok tatlı çocuklar da vardı."

"Sevinerek insanları tahrik etmem"

"Gol oldu, ben sevinerek insanları tahrik etmem. Biz hiç kımıldamadık. Başkana baktım, o da kımıldamadı. Sonra devre arasında taraftarlar yakarmaya başladı, isyan ettiler. Başkana bilgiler geldi, yaralananlar var, çok ciddi şiddet uygulanmış... Ali Koç'un taraftarlara ilişkisini biliyorsunuz. Olayı duyduğu an 'Nasıl olur?' dedi. Biletli taraftar dışarıda, bir taraftarın kafası patlamış. Kural ihlali olabilir, herhalde kural ihlalini takacak durumda değil."

"Ali Koç'un yaptığı bir başkana yakışan harekettir. Taraftarı mağdur durumda. Şuna benziyor, arabada hasta var ama kırmızı ışıkta geçtim! Öncelik hastadır. Ali Koç o kenardan gitti ama üç yönetici içerden gitti. Sonra bir anda bir şeyler yağmaya bağladı. Ülke nereye gidiyor! Holiganizm normalleştirmesi olacaksa, ben buna karşı her şeyi yapmaya hazırım. Göztepe çok sevdiğim kulüptür, çok da sevdiğim dostlarım var."

"Ali Koç saldırıya uğrasaydı ne diyecektiniz?" diyen Ilıcalı, "Kural hatası olmuş olabilir ama niyet belli değil mi? Konu neden oradan gitti, buradan döndü mü? Buradaki eleştirimiz başkanımızın kendi güvenliğini düşünmediyse, biber gazı kullanıldı orada bu arada haberiniz olsun. Başkan stadı bilmiyor, ben size soruyorum o zaman stadın dışından gitseydi saldırıya uğrasaydı ne diyecektiniz? Nereden gidecekti başkanımız? Söyleyin bana" dedi.

Acun Ilıcalı, "Ali Koç dışarı çıksaydı" diyen Ahmet Çakar'a şu cevabı verdi: "Yapma ya dışarı mı çıkacak? Dışarıda Fenerbahçe formasını yakmışlar, dışarıda bir şey olmaz diyor ya!"

"Stadın dışına adımımı atmam"

"Taraftarın başına bir şey gelse, ben giderim. Başkan, bana 'Gel' demedi. Bu kulübün bir başkanı var, kararı kendi verir. Taraftarla ilgili yöneticiyi aldı, genel sekreteri aldı ve gitti. Ben de gitseydim, o şekilde oradan geçerdim. Stadın dışına adımımı atmam. Ne olacağı belli mi?"

"Rencide olma falan yok. Başkanımıza her yerde saldırı olabilir. ABD'de başkan adayına kurşun sıktılar. Bu tip saldırılar her zaman ve her yerde olabilir. Yarın bana da olabilir. Neden saldırılıyoruz, belli, zaten! Neden biz hedefiz! Neden biz hedefiz? Büyüklüğümüz yüzünden. Neden herkes Fenerbahçe'den nefret ediyor? Soruyorum bunu. İnsan hep kendinden güçlüye kinlenir."

"Futbol sahada oynanan, güzel bir oyun olarak kalmalı. Oyunu değerlendirmeliyiz. Yorumcular olay değil, futbol konuşsun. Bunun için çaba harcıyorum. Düşmanlığa karşıyım, holiganizme karşıyım. Bizim stadımızda toplu, acayip bir olay olmadı. Bireyseler olaylarda da gerekeni yapıyoruz. Türk futbolu bu gerilimde uzaklaşmalı. Saldırıya uğradık ve üzgünüz. Bu konu başka yere çekilmesin."

"Bizim konsantrasyonumuz şampiyon olmak. Holiganizme dikkat çekilip, önlem alınmasını istiyoruz. Bizim suçlu gösterilmemiz, yeni bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de ve futbolda birçok şey değişiyor. TFF'ye şu an güveniyoruz, gerekenleri yapacaklardır. Ne yapacaklarını takip edeceğiz. Bizim görmek istediğimiz tek şey şampiyonluk. Biz hakarete, saldırıya uğrayacağız. Daha da güzel bir takım olacağız ve şampiyonluk için yürüyeceğiz."

"Ferdi'nin gitmemesini sağlıyoruz"

Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferler hakkında şunları söyledi: "Futbolcuda nitelik öneli nicelik değil. Ferdi'nin gitmemesini sağlıyoruz. Tutmak istiyoruz Ferdi'yi. Menajeri kızabilir. Yıldızları getireceğiz dedik En-Nesyri'yi getirdik. Saint-Maximin, Arabistan'da 12 milyon euro maaş alıyordu. 1,5 ay sürdü onu almak. Mbappe'yi getirmemizi beklemiyordunuz herhalde. Alex'leri Anelka'ları getirmek istiyoruz biz. Her gün En-Nesyri ile görüştük, 1,5 ay sürdü. 8 teklif aldı. Arabistan'da bizim verdiğimiz teklifin 3 katı teklif aldı. Bu takım zaten rekor puan topladı. En büyük yıldızımız Jose Mourinho."

"Orta saha transferi yapacağız. Taraftarların Jose Mourinho ile ilgili olumsuz bir şey düşündüğünü sanmıyorum. Şimdi yeni bir algı oluşturulmalı çabası var. 'Şu oyuncuyu sokmadı, ne kötü hoca' deniyor. Dünyanın en kariyerli teknik direktörü. Bir teknik direktör yeni geldiği ülkede, takımının yarısı milli takımdaydı. 2 milyon euroluk transfer uzun sürdü. 10 Temmuz'da ön elemeler başladı. İyi durumda olmaması için yeterli etkenler var mı? Lille maçını hak ettiğimizde hem fikir miyiz? Tartışmalı penaltı ile elendik, Jose Mourinho'yu mu tartışacağız? Ben tartışmıyorum. Aslanlar gibi oynadık. İki maçta teknik direktör infazına başlarsak, dünyada hoca kalmaz. Fenerbahçe yorumcuları 'Mourinho'dan memnun değiliz, olmasaydı' mı diyorlar? Böyle olduğunu sanmıyorum."

"Yeni bir projeyle geliyorum"

Fenerbahçe için hayata geçirilecek yeni bir projeden bahseden Ilıcalı, "Ben de zamanında Fenerbahçe'nin tasvip etmediğim hatalar olduğu zaman, takımıma zarar vermedim. Eğer taraftarsak bunu yapacağız. Yakında da bir projeyle geliyorum. O projeyle de herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissedecek. Orta sahada da gerekli hamleyi yapacağız. Hepimizin mutlu olacağı önemli bir şeyin peşindeyiz. Hocamız dedi ki; 'Yönetim olarak kimi istediysem aldınız. Orta saha içinde çabanızı takdir ediyorum. Benim sizden başka isteğim yoktur." dedi.

Hull City'yi satın alma sebebinden de bahseden Ilıcalı, "Bunun sebebi şu; başkanımız yönetimi yapıyor. Benimle daha önce böyle bir görüşme yapmadı. Yönetici olmakla ilgili bir hevesim yoktu. 'Acun kampanya yapmamız lazım' dedi başkanımız iki gün kanalı kulübe verdim. Aziz Yıldırım döneminde de benden bir şey istendiğinde koşa koşa yaptım. Yöneticilik teklifi geldi bana ve kabul ettim. Takımın uğradığı haksızlığa dur demem gerekiyordu. Aşık olduğum takımın içindeyim Allah'a şükür. Hull City'i de 'Acun anlamıyor' diyenlere inat aldım. Medyadaki başarımı, futbolda da göstermek istedim. Philogene'i izledik, gözlerime inanamadım. Satın aldık ertesi gün çocuğu. 4 milyona aldığım çocuğu aynı takıma 20 milyona sattım. Beni teknik direktör sananlar var. Ben teknik direktör değilim. Yönetici dünyasından bahsediyorum." dedi.