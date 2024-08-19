Türkiye'de 30 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren İş Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılması gündemde. Çalışma saatlerinin 40 saate indirilmesi ve esnek çalışma modellerinin kanuna eklenmesine dair çalışmalar yapıldığı iddia edildi.

Yeni düzenlemeler neler getirecek?

Hükûmet, Türk İş Kanunu'nda kapsamlı bir revizyona giderek çalışma hayatına dair birçok başlıkta yenilikler getirmeyi hedefliyor. Çalışma saatlerinden genel tatil ücretlerine, uzaktan çalışmadan esnek çalışma modellerine kadar birçok düzenleme masada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, bu düzenlemelerin detayları ele alındı.

Çalışma saatleri 40 saate düşüyor mu?

Şu anda Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanıyor. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte bu sürenin 40 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarında ise mevcut 48 saatlik çalışma süresinin de 40 saate çekilmesi planlanıyor.

Esnek çalışma modelleri yasalaşıyor

Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri de mevzuata dahil edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu modellerin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygun olarak düzenleneceğini belirtti.

Çalışanın güçlendirilmesi hedefleniyor

Hükûmet yetkilileri, yeni düzenlemelerin merkezine çalışanı koymayı hedefliyor. Çalışanların vasıflarının geliştirilmesi ve sosyal haklarının korunması, düzenlemelerin ana odak noktalarından biri olacak. Geçmişte yapılan değerlendirmelerde, çalışanların güçlendirilmesinin işverenler ve işletmeler için de uzun vadede fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

Muhalefet de çalışma saatlerinin düşürülmesi konusunda harekete geçmişti. Geçen yıl TBMM’ye sunulan bir kanun teklifinde, haftalık çalışma süresinin 37,5 saate indirilmesi önerilmişti. Bu teklif, iş gücü verimliliği ve çalışan memnuniyeti açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmişti.