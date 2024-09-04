Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, üçüncü evliliğini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce üç evlilik yapmış ve dört kızı bulunan Ilıcalı, kendisinden 30 yaş genç olan Ayça Çağla Altunkaya ile hayatını birleştirme kararı aldı. Çift, bu akşam İstanbul’un ünlü mekânlarından Esma Sultan Yalısı'nda yapılacak düğünle dünyaevine girecek.

Düğün öncesi dikkat çeken bir ayrıntı, çiftin davetiyesinde yer aldı. Davetiyede, misafirlere sosyal medya kullanımının yasak olduğu belirtildi. Siyah renkli ve sade bir tasarıma sahip davetiyede, "Lütfen, sosyal medya olmasın" notu dikkat çekti.

Bu karar, çiftin özel günlerinin mahremiyetini koruma isteğini yansıtıyor ve düğünün sosyal medyada yer almadan, tamamen kişisel bir etkinlik olarak kalmasını amaçlıyor.