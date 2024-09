UFL oyununun çıkış tarihi, geliştirici Strikerz tarafından yapılan son açıklamayla 12 Eylül'den 5 Aralık'a ertelendi. Bu karar, açık beta testlerine katılan iki milyondan fazla oyuncunun geri bildirimleri doğrultusunda alındı. Stüdyo, oyunculardan gelen verileri analiz ettikten sonra oyunu planlandığı gibi piyasaya sürmek yerine, biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Amaçlarının, oyunun mümkün olan en iyi deneyimi sunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan geliştirici ekip, ertelemenin zorlu bir karar olduğunu ancak oyunculara mükemmel bir futbol oyunu sunmak için gerekli olduğunu ifade etti.

