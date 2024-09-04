UFL oyununun çıkış tarihi, geliştirici Strikerz tarafından yapılan son açıklamayla 12 Eylül'den 5 Aralık'a ertelendi. Bu karar, açık beta testlerine katılan iki milyondan fazla oyuncunun geri bildirimleri doğrultusunda alındı. Stüdyo, oyunculardan gelen verileri analiz ettikten sonra oyunu planlandığı gibi piyasaya sürmek yerine, biraz daha zamana ihtiyaç duyduklarını belirtti. Amaçlarının, oyunun mümkün olan en iyi deneyimi sunmasını sağlamak olduğunu vurgulayan geliştirici ekip, ertelemenin zorlu bir karar olduğunu ancak oyunculara mükemmel bir futbol oyunu sunmak için gerekli olduğunu ifade etti.

Dear Community,

We’re ready to share the decision we’ve reached based on your feedback and the data collected.

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Check out our statement and share your thoughts: https://t.co/w5uw4oOfCK

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Thanks for being with us 🤝 pic.twitter.com/yNv2Kr7oYh — UFL (@UFLgame) September 2, 2024

"Kolay bir karar değil"

Yapılan resmi açıklamada, "Kolay bir karar değildi, fakat bolca oyun verisini ve geri bildirimi analiz ettikten sonra UFL'in çıkışını ertelemeye karar verdik" denildi. Ayrıca, oyunun genel hissine katkıda bulunan birçok özelliğin elden geçirilmesi ve ince ayarlarının yapılması gerektiğini belirttiler. Strikerz, bu ek süreyle birlikte oyuncuların yüksek beklentilerini karşılayacak bir oyun sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

UFL, "fair play" ideolojisine odaklanarak, oyuncuların benzer yeteneklere sahip rakiplerle adil bir şekilde eşleştirileceği bir oyun deneyimi sunmayı planlıyor. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında ücretsiz olarak oynanabilecek. 15 dolarlık ön sipariş paketi ise erken erişim, özel kişiselleştirme öğeleri ve oyun içi para birimi gibi ekstralar içeriyor. Erken erişim, ön sipariş veren oyuncular için 28 Kasım'da başlayacak.

Ronaldo da yatırımcılar arasında

Öte yandan, Cristiano Ronaldo'nun UFL'in geliştirme sürecine 40 milyon dolar yatırım yaptığı da açıklandı. Bu yatırım, oyunun geliştirilmesinde büyük bir rol oynadı ve oyunun yüksek kalitede bir futbol deneyimi sunması için önemli bir destek sağladı. Oyuncular, UFL'in piyasaya çıktığında beklentileri karşılayıp karşılamayacağını görmek için sabırsızlıkla bekliyorlar.