Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Gremio'ya kiralanan ve daha sonra sözleşmesi feshedilen Joao Pedro, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin gündeminde. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Brezilyalı forveti kadrosuna katmak için harekete geçti.

Serbest statüde yer alıyor

Sports Digitale'ın haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu için Hull City'nin 1+1 yıllık bir teklif yaptığı belirtildi. Serbest statüde yer alan Pedro, Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyememiş ve Gremio’da da beklentilerin altında kalmıştı.

Joao Pedro, 2022 yılında Cagliari'den Fenerbahçe'ye 4.68 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti. Sarı-lacivertli ekipte çıktığı 28 maçta 5 gol ve 1 asist kaydeden Pedro, Gremio'da ise 45 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.