İstanbul'un Kadıköy ilçesinde özel bir kız öğrenci yurt bahçesinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. 25 yaşındaki K.A., yurdun bahçesinde kanlar içinde ölü olarak bulundu. Olay, sabah saatlerinde Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi Volkan Sokak'ta bulunan özel bir Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşti.

Bahçede kanlar içinde bulundu

Yurt görevlilerinin bahçede yerde kanlar içinde yatan bir kişi fark etmesi üzerine, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cenazenin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek, yurt çalışanları ve öğrencileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Cesedi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Olay Yeri İnceleme ekipleri, K.A.'nın kaldığı 5. kattaki odada ve cesedin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Yurt çevresinde yaşayanlar ve yurtta kalan öğrenciler, olayın şokunu yaşadı. Gözyaşları içinde olan yurttaşlar, yaşananları anlamaya çalıştı. Olayın ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Mahalle sakini Turan Meydan, “Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında, yurt bahçesinde bir kızın yattığını görmüş. Polis ve savcı olay yerine geldi ve inceleme yapıyorlar” dedi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, K.A.'nın ölüm nedenini araştırıyor.