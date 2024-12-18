Zirvenin açılışında konuşan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayatındaki zorluklar ve başarı öyküsüne dair samimi itiraflarda bulundu.

Gençlere önerilerde bulunan Ilıcalı, geçmişte yaşadığı zorlukların onu nasıl şekillendirdiğinden bahsetti. 20 yaşında, sıfır lira ile hayatına devam etmek zorunda kaldığını belirten Ilıcalı, "Başıma gelebilecek her şey geldi. 21 yaşında evlenmiş, kız babası olmuş, anne babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızını yaralı bir şekilde kurtarmış, iflas etmiş, boşanmış ve tüm birikimini kaybetmiştim" dedi.

"Sıfır Param Varken Daha Az Derdim Vardı"

Zorlukların üst üste geldiği dönemde, "Sıfır param vardı, ödeme yok, zaten param yoktu. O zamanlar ödeme yapmam gereken hiçbir şeyim yoktu. Derdim yoktu, sadece yaşamanın yollarını arıyordum" ifadelerini kullandı. O dönemde bir arkadaşının evinde kalmak zorunda kaldığını da hatırlatan Ilıcalı, "Arkadaşım yemekleri ödüyordu, derdim yoktu. Şimdi düşünüyorum, o zaman daha az derdim vardı" diyerek, paranın getirdiği yükümlülükleri düşündü.

Okul Yılları ve Zorluklar

Okul yıllarına da değinen Ilıcalı, derslerde zorlandığını ancak bu dönemde farklı yollar aradığını söyledi. "O zamanlar okulda dersleri anlamakta zorlanıyordum, fakat bir yandan da oyunlar icat etmeye başlamıştım" diyerek, yaşadığı zorlukların onu yaratıcı olmaya ittiğini belirtti. Bu süreçte çareyi sınıfta kopya çekmekte bulduğunu itiraf eden Ilıcalı, "Hayatımda kopya çekmek gibi hatalarım oldu, ama şimdiki gençlere kesinlikle tavsiye etmiyorum. O zamanlar yaşamaya çalışıyordum, ama şunu da biliyorum ki hayatta asıl önemli olan doğru seçimler yapmak" dedi.

Paranın Mutluluk Üzerindeki Etkisi

Ilıcalı, paranın mutluluk üzerindeki etkisiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Benim sıfır param varken de mutluydum, Allah bana iyi para verdiğinde de mutluydum. Paranın mutluluğumda hiçbir etkisi olmadı" dedi ve gençlere şu önemli mesajı verdi: "Hayatınızda seçimlerinizi yaparken parayı ön planda tutmayın. Maddi kaygılar yerine, sizi mutlu edecek şeyleri seçmek çok daha değerli. Kendinizin mutlu olacağı tercihler yapın, o zaman her şey daha iyi olur."

Ilıcalı, zirveye katılan gençlere yaşamda karşılaşacakları zorluklar karşısında cesur ve kararlı olmalarını tavsiye etti.