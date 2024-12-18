İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki gençlerin kendilerini farklı alanlarda geliştirmesine olanak sağlayan özel kurslar düzenlemeye devam ediyor. “Genç İzmir Atölyeleri” adı altında sunulan bu günlük atölyelerle gençler hem eğitim alıyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Bornova’dan Çiğli'ye uzanan işbirliği

Gençlere hitap eden etkinlikler, İzmir’in farklı noktalarında bulunan gençlik yerleşkelerinde düzenleniyor:

Bornova Aşık Veysel Gençlik Yerleşkesi

Çiğli Gençlik Yerleşkesi

Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi

Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi

Bu merkezlerde düzenlenen seramik, mum yapımı, yeni yıl kapı süsü ve pasta yapımı atölyeleri, gençlerin hem yaratıcılığını keşfetmesine hem de sosyal bağlantılar kurmasına olanak sağlıyor.

Detaylar ve kısayollar

15-30 yaş arası tüm gençlere açık olan atölyelere katılım kontenjanı sınırlı. Bu benzersiz deneyimden faydalanmak isteyen gençler, ayrıntılı bilgiye aşağıdaki kaynaklardan ulaşabilir: