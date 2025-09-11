20 yaşındaki genç futbolcu, Hull City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alırken, Mendes bu sezon U21 takımında forma giyecek. Transfer, İngiliz kulübü ve futbol dünyasında büyük heyecan yarattı.

Mendes’ten İlk Açıklama

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Joao Mendes, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Birmingham ile oynanan maçı izledim, takım gerçekten iyi ve gelecek için heyecan verici. Burada elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum."

Genç futbolcu ayrıca, U21 takımının yanı sıra birinci takıma da katkı sağlamak istediğini belirterek, futbol oynamaktan büyük keyif aldığını ve fırsat bulduğunda bunu en iyi şekilde değerlendireceğini ifade etti.

Joao Mendes’in Hull City’ye katılması, İngiliz ekibinin genç yetenekleri kadrosuna dahil etme stratejisi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hull City taraftarları, Ronaldinho’nun oğlunun sahadaki performansını heyecanla bekliyor.