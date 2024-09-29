Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahadaki bazı hakem kararlarına ve VAR incelemelerine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"Türkiye'de garip şeyler oluyor"

Acun Ilıcalı, maç sırasında yaşanan pozisyonlar hakkında detaylı bir açıklama yapmadan önce tüm görüntüleri inceleyeceklerini söyledi. Ilıcalı, "Türkiye'de şu anda garip şeyler oluyor, taraftarlarımız rahat olsun. Aynı filmin yeniden oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına pozisyonları değerlendirmeden yorum yapmak istemiyoruz, ancak iki gün içerisinde bildiklerimizi bir araya getirip açıklamalarda bulunacağız" dedi.

"Federasyona güveniyoruz"

Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) güveninin tam olduğunu ifade eden Ilıcalı, bazı VAR kararlarının incelenme süresindeki farklılıklara dikkat çekti. “Biz federasyonumuza güveniyoruz, niyeti iyi. Ancak bazı gariplikler var. Bugün sahada olanları herkes gördü. Net bir penaltı pozisyonunun incelenmemesi oldukça garipti. VAR kararlarının hızlıca verildiği anlar varken, başka pozisyonlarda uzun uzun incelemeler yapılması dikkat çekiyor. Bunları federasyonla paylaşacağız ve videoları onlara ileteceğiz” şeklinde konuştu.

Ilıcalı, ayrıca Fenerbahçe'nin sezon boyunca herhangi bir mağlubiyet alması durumunda, takım üzerinde baskı kurmaya çalışanların başarılı olamayacağını vurguladı. "Bir mağlubiyet aldığımızda bizi bozmaya çalışanlar asla hedeflerine ulaşamayacak. Bu takımın geleceği parlak ve yolumuz uzun" dedi.

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonundaki başarılı performansını değerlendiren Ilıcalı, takımın teknik ekibini ve futbolcularını tebrik ederek, bu galibiyetin takımın moralini daha da yükselteceğini belirtti.

Maçın ardından sıcak hava şartları etkili oldu

Ilıcalı, Antalya’da maçın oynandığı saatlerdeki yüksek sıcaklıkların da oyuncuları etkilediğini belirtti. “Antalya'da oturduğumuz yerden terliyorduk. Böyle bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldığımız için mutluyuz. Bu galibiyetin takıma moral anlamında büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Fenerbahçe yönetimi, Antalyaspor maçındaki hakem kararlarına ilişkin görüntüleri Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Acun Ilıcalı’nın "önemli açıklamalar yapacağız" sözleri, Fenerbahçe camiasında büyük bir merak uyandırdı. TFF ile yapılacak görüşmeler sonrası Fenerbahçe yönetiminin alacağı kararlar, futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.