Amatör balıkçılık tutkunlarının heyecanla beklediği Big Fish Çeşme 2024, bu yıl da büyük bir coşku ve rekabetle sona erdi. 26-29 Eylül tarihleri arasında Çeşme Marina'da düzenlenen turnuva, AveK ana sponsorluğunda gerçekleşti. Türkiye ve yurtdışından 300'den fazla amatör balıkçının katıldığı bu prestijli etkinlik, “Yakala Bırak Yaşat” felsefesi ile çevreye duyarlı balıkçılığı teşvik etti. Turnuvanın kazananı, yakaladığı 98 kilogramlık orkinosla Demirels takımı oldu.

Büyük balıklar ve büyük rekabet

Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Big Fish Çeşme, amatör balıkçılığın en prestijli turnuvalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl da 50'den fazla tekne, Ege Denizi'nin derinliklerinde dev balıkları avlamak için denize açıldı. Turnuvaya katılan takımların kıyasıya mücadelesi, üç gün boyunca nefes kesici anlara sahne oldu. Gerek yerel gerek uluslararası amatör balıkçılar, denizlerin devasa yaratıklarıyla karşı karşıya geldi.

Çeşme Marina’dan başlayan serüven, birbirinden farklı balık türlerinin avlanması ile devam etti. Ancak turnuvanın en dikkat çeken anı, Demirels takımının yakaladığı 98 kilogramlık dev orkinos oldu. Bu büyük başarı, onları turnuvanın zirvesine taşırken, ikinci sırada 81 kilogramlık orkinosla Nitromac takımı yer aldı. Üçüncülüğü ise 75,3 kilogramlık balıklarıyla Okyanus 15 takımı elde etti.

"Yakala bırak yaşat"

Big Fish Çeşme 2024’ün en önemli özelliklerinden biri, çevre dostu bir yaklaşımla balıkçılık yapılması oldu. “Yakala Bırak Yaşat” mottosunu benimseyen turnuva, sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaptı. Amatör balıkçılar, yakaladıkları balıklardan ihtiyaç fazlası olanları tartım işlemi sonrasında yeniden denize bırakarak doğal yaşamı koruma altına aldı.

Turnuva boyunca balıkçılar, sadece en büyük balığı yakalamaya odaklanmadı, aynı zamanda çevresel sorumluluklarını da yerine getirdi. Bu sayede balıkçılığın eğlenceli ve heyecan dolu olduğu kadar çevreye duyarlı bir spor dalı olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi.

Ünlü isimler ve gala gecesi

Big Fish Çeşme 2024, sadece amatör balıkçılık meraklılarının değil, aynı zamanda ünlü isimlerin de katılımıyla renklendi. İş dünyası ve cemiyet hayatından birçok tanınmış sima, turnuvayı izlemek ve yarışmacıları desteklemek için Çeşme Marina’daydı. Yarışmanın baş hakemliğini ise Türkiye'nin sportif balıkçılık alanında önde gelen isimlerinden Ertuğrul İçingir üstlendi.

Turnuvanın final akşamında düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödülleri takdim edildi. Ardından Sade Urla Restaurant’ın organize ettiği gala gecesinde, turnuvada yakalanan dev orkinoslardan bazıları katılımcılara ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan gala gecesi, deniz tutkunlarının ve amatör balıkçıların unutulmaz anlar yaşamasına vesile oldu.

Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma

Big Fish Çeşme 2024, yalnızca büyük balıkları yakalamak için bir rekabet platformu değil, aynı zamanda çevre bilincini artırmayı amaçlayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Turnuvada, “Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma” felsefesiyle hareket eden amatör balıkçılar, yakaladıkları balıkları ölçüm sonrasında denize geri bıraktı. Bu sayede doğal deniz ekosistemine zarar verilmeden sportif balıkçılık yapılması sağlandı.

Ege’nin sularında nefes kesen mücadele

Üç gün süren turnuva boyunca, yarışmacılar en büyük balığı yakalamak için kıyasıya mücadele etti. Her yakalanan balık, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Özellikle Demirels takımının yakaladığı 98 kilogramlık dev orkinos, izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Tartı anlarında herkesin nefeslerini tuttuğu anlar, turnuvanın en unutulmaz anıları arasında yerini aldı.