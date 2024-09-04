4 Eylül’de Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşecek olan nikâh öncesi heyecanını gizleyemeyen Çağla Altunkaya, düğüne yönelik son hazırlıkları ve detayları takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi topladı.

Düğün detayları paylaşıldı

Ayça Çağla Altunkaya, düğün öncesi gelinlik provası, mekan düzenlemeleri ve düğün hazırlıklarıyla ilgili anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelinliğinin detaylarını merak eden takipçilerine ipuçları veren Altunkaya, şıklığı ve zarafetiyle göz doldurdu. Esma Sultan Yalısı’nda yapılacak olan nikâh töreni için hazırlıkların tamamlandığını belirten Altunkaya, düğünün en ince ayrıntısına kadar özenle planlandığını ifade etti.

Takipçilerden büyük ilgi

Altunkaya’nın düğün hazırlıklarıyla ilgili paylaşımları, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Hayranları, düğün günü için heyecanlarını dile getirirken, Altunkaya’ya mutlu bir gelecek dileklerinde bulundular. Düğün detaylarının yanı sıra, Altunkaya’nın sade ve zarif tarzı da takipçilerinden tam not aldı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti, 4 Eylül’de Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek özel bir törenle evlenecek. Çiftin nikâhına aileleri, yakın arkadaşları ve ünlü isimler katılacak.