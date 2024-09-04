Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışlar, kırsal mahallelerimizdeki arazi yollarında ciddi hasarlara yol açtı. Bu durumu düzeltmek için Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çiftçilerin ulaşımı için yoğun çaba

Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek amacıyla, çiftçilerimizin tarım arazilerine güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için bozulan yolları titizlikle onarıyor. Çalışmalar, hem kırsal yaşamın desteklenmesi hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Parke taşları yenileniyor

Yağışların olumsuz etkilediği mahallelerimizde, parke taşlarının da değişimi gerçekleştiriliyor. Yol düzenleme ve parke taşı değişim çalışmalarımız, planlı bir şekilde tüm mahallelerde devam edecek.