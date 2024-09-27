Uygulamanın tanıtım hediyesi olarak düzenlenen Oğuzhan Koç konseri, Adalı Kart sahiplerinin ücretsiz bilet indirmesiyle yoğun ilgi gördü. Ünlü sanatçı, söylediği şarkılarla gece boyunca Kuşadalılara unutulmaz anlar yaşattı.

Hemşehrilere yeni sürprizler yolda

Konser boyunca coşkulu anlar yaşanırken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sahneye çıkarak Oğuzhan Koç’a plaket takdim etti. Başkan Günel, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu gece, güzel enerjisiyle sahneyi dolduran Oğuzhan Koç'a teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi ilerleyen günlerde yeni sürprizler bekliyor olacak,” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından geliştirilen Ada Mobil uygulaması, kentin dijitalleşme adımlarının bir parçası olarak vatandaşların belediye hizmetlerine tek bir tıkla ulaşmalarını sağlıyor. Uygulama sayesinde etkinliklerden haberdar olmanın yanı sıra, çeşitli hizmetler ve projelere kolay erişim sağlanabiliyor. İlk etkinlik olarak düzenlenen Oğuzhan Koç konseri, Ada Mobil’in gelecekte Kuşadalılara sunacağı yeni sürprizlerin habercisi olarak büyük beğeni topladı.

Adalı Kart sahiplerinin ücretsiz olarak katılabildiği bu özel konserde, Oğuzhan Koç’un performansı büyük alkış aldı. Konsere katılanlar, müzik dolu bir gece geçirirken Ada Mobil’in sunduğu bu ayrıcalık için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Başkan Günel’den vaatler

Başkan Günel, Ada Mobil’in Kuşadalılara hem teknolojik yenilikler hem de sosyal etkinlikler sunarak kent yaşamına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Uygulamanın ilerleyen dönemlerde de vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeniliklerle dolu olacağını söyledi.