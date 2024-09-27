Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi’nde serinlemek için ırmağa giren 24 yaşındaki R.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri ve jandarma, kaybolan genci bulmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu gencin cansız bedeni kısa sürede sudan çıkarıldı.

Olay nasıl gelişti?

24 yaşındaki R.Y., sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Ancak bir süre sonra suyun içinde kayboldu. Olayı gören çevredekiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye dalgıç ekibi, ırmakta kaybolan genci bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine 3 itfaiye dalgıç ekibi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak arama çalışmaları başlatıldı. Dalgıçların çalışmaları sonucu, genç adamın cansız bedeni sudan çıkarılarak morga kaldırıldı.