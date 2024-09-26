Kuşadası Belediyesi’nin mobil uygulaması olan Ada Mobil, geçtiğimiz günlerde Tarihi Kervansaray'da yapılan tanıtım toplantısının ardından hizmete girdi. “Kuşadası cebinde, hayat elinde” sloganı ile hazırlanan ve kullanıcılarına çeşitli avantajların yanında etkinliklerden ücretsiz yararlanma fırsatı da sunan uygulamanın Kuşadalılara ilk hediyesi ünlü sanatçı Oğuzhan Koç konseri oldu. Kuştur mevkinde bulunan Okalüptus Etkinlik Alanı'nda düzenlenen konseri Adalı Kart sahibi Kuşadalılar ile birlikte Başkan Ömer Günel de izledi. Konserde pop müzik sanatçısı Koç, sevilen şarkılarının bazılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

"Dijital dünyanın tüm nimetlerinden faydalanacağız"

Yoğun ilgi gören konserde, Başkan Ömer Günel, Oğuzhan Koç'a plaket takdim etti. Ada Mobil uygulamasıyla birlikte Kuşadalıların dijitalleşen dünyanın tüm nimetlerinden faydalanmaya başladığını belirten Başkan Ömer Günel, "Hayatımızı kolaylaştıran yepyeni uygulamamız Ada Mobil'i kullanan Kuşadalılar tüm etkinliklerimizden haberdar olup, ücretsiz olarak yararlanacak. Bu gece güzel enerjisiyle sahnede olan Oğuzhan Koç'a çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi ilerleyen günlerde yeni sürprizler bekliyor olacak" diye konuştu.