Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ve Nazilli Belediyesi iş birliğiyle belediye personellerine İmar Mevzuatı Eğitimi verildi. Eğitmen Ercan Doğan ve Doğan Yurdakul’un konuşmacı olarak katıldığı seminerde; 3194 Sayılı İmar Kanunu, arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik, İmar Kanunu’nun 32 ve 42’nci maddeleri, Planlı Alanlar ve İmar Yönetmeliği, otopark düzenleme esasları ve yangın yönetmeliği hakkında eğitim verildi.

"Eğitimlerin faydalı olacağına inanıyorum"

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personellerinin katıldığı eğitimin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Tüm hizmetlerimizi eğitimle, bilimsel yöntemlerle en doğru şekilde yapacağız demiştik. Zaman zaman bu tür eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği’nden buraya gelen eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hem belediyecilik anlamında hem de bakanlık anlamında bildiğiniz gibi kanunlar sürekli yeniden düzenleniyor ve değişiyor. Bu değişiklikleri size en iyi şekilde anlatmak ve uygulama noktasında en doğrusunu yapmak adına bu eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.