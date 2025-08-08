CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bazı savcılarla bağlantılı avukatların “İBB davası borsası” oluşturduğuna dair iddialarının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Tunç, yargının görevini tarafsızca yaptığını vurgulayarak, sadece CHP'li belediyelere soruşturma açılmadığını, 30 AK Partili belediyeye de soruşturma yapıldığını belirtti. Tunç, bu belediyelerden 13’ünün mahkum olduğunu söyledi.

Yargı süreci tarafsız devam ediyor

Bakan Tunç, “Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargı bağımsızdır ve görevini yapar. Elinde belge olanların yargı makamlarına başvurmasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca Özel’in yargı mensuplarına yönelik kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Sahte e-imza operasyonu sürüyor

Adalet Bakanı Tunç, sahte e-imza ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. 13 Ağustos 2024'te başlayan ve 220 kişi hakkında adli işlem yapılan operasyonda, 199 kişi hakkında kamu davası açıldı, 37 şüpheli ise tutuklandı. Tunç, soruşturmanın gizlilikle yürütüldüğünü ve UYAP sisteminin önemine değindi.

İsrail’in kararlarına sert tepki

Tunç, İsrail'in skandal kararlarına da tepki gösterdi. İsrail’i “terör devleti” olarak nitelendiren Bakan, 7 Ekim’den bu yana Filistin’de yaşanan soykırımın uluslararası toplum tarafından yeterince engellenmediğini söyledi. 61 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların büyük kısmının kadın ve çocuk olduğunu kaydetti.

Uluslararası kurumlar etkisiz kalıyor

Adalet Bakanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail liderlerine yönelik yakalama kararı çıkarmasına rağmen, uluslararası kurumların gerekli yaptırımları uygulamadığını ifade etti. Türkiye’nin bu konuda uluslararası adaletin sağlanması için mücadele edeceğini vurguladı.