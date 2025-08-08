Nisan ayında yaşanan sert don ve soğuk hava dalgası, kayısı ağaçlarını çiçeklenme döneminde vurdu. Bu durumun etkisiyle, Malatya’da yıllık ortalama 90-100 bin ton arasında gerçekleşen kuru kayısı üretiminin bu yıl 5 bin tonun bile altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Aşırı İklim Koşulları Tarımı Vurdu

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “40 yılı aşkın süredir kuru meyve ihracatı yapıyorum, ancak 36 ili etkileyen ve bu kadar geniş çaplı zarara yol açan bir doğa olayı daha önce yaşamadım” dedi. Nisan ayında eksi 17 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, kayısı başta olmak üzere fındık, üzüm ve kiraz gibi birçok üründe ciddi rekolte kaybına neden oldu. Temmuz ayında ise 45 dereceyi bulan aşırı sıcaklar, tarım alanlarına ikinci darbeyi vurdu.

Üretici Destek Bekliyor

Mehmet Ali Işık, üreticilerin bu zorlu dönemde finansal desteklere ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Çiftçilerimiz yüzde 50-60 faiz oranlarıyla kredi almak zorunda kalıyor. Bu koşullarda bahçelerini ayakta tutmaları mümkün değil. İşletmelerin işçi maliyetleri ve sabit giderlerini karşılayabilmesi için acilen destek sağlanmalı. Hükümetin bu konuda hızlı aksiyon alması şart” ifadelerini kullandı.

İhracatta Stoklar Köprü Olacak

2024/25 sezonundan devreden yaklaşık 35 bin tonluk kuru kayısı stoku, üretimin düşeceği bu sezonda ihracatın devam etmesini sağlayacak önemli bir destek olacak. Türkiye, 2024/25 sezonunda 74.774 ton kuru kayısı ihraç ederek 377,4 milyon dolar gelir elde etti. Önceki sezona göre ihracat miktarında yüzde 12 artış olmasına rağmen, döviz gelirinde yüzde 5 gerileme yaşandı.

Türkiye’nin kuru kayısı ihracatında en önemli pazarlar ABD, Fransa ve Almanya oldu. ABD’ye 67,5 milyon dolarlık, Fransa’ya 30,4 milyon dolarlık ve Almanya’ya 25,6 milyon dolarlık kuru kayısı satıldı. Küresel pazarda A vitamini, potasyum, lif ve antioksidan zenginliği ile sağlıklı atıştırmalık kategorisinde yer alan kuru kayısı, tüketicilerin tercih ettiği önemli bir ürün olmaya devam ediyor.