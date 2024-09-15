Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, patlamanın ardından başlatılan adli soruşturma hakkında bilgi verdi ve olayın detaylarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Patlamanın sebebi ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."