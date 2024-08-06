BTK'nın yetkileri ve sosyal medya üzerindeki düzenlemeler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarına getirilen katalog suçları engelleme kararını değerlendirdi. Tunç, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) bağımsız bir kuruluş olarak, internet ortamındaki suçları engelleme yetkisine sahip olduğunu belirtti. BTK'nın, çocukların cinsel istismarı, terör suçları ve diğer katalog suçlar gibi konularda yayınları durdurma yetkisini kullandığını ifade etti.

Tunç, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'nin kanunlarına uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Herkes kurallara uyacak. Sosyal medya şirketleri de Türkiye'nin kanunlarına uymak durumundadırlar," dedi. Ayrıca, Instagram gibi sosyal medya platformlarına katalog suçları konusunda getirilen kısıtlamaların, suç işlenmesini önlemek için uygulandığını belirtti.

Hukuk devleti ve uluslararası adalet

Tunç, sosyal medya üzerinden suç işlenmesinin önlenmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma süreci hakkında bilgi verdi. Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının etkisiz olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tedbir kararını uygulamada yetersiz kaldığını belirtti.

Sosyal medya ve basın özgürlüğü tartışmaları

Bakan Tunç, sosyal medya şirketlerinin, Türkiye'nin hassasiyetlerine uygun yayınlar yapması gerektiğini belirtti. Özellikle Instagram'ın bazı içeriklere engel koyması durumunda, özgürlük ve sansür konularında dengenin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Tunç, sosyal medya şirketlerinin hizmet verdikleri ülkelerin kurallarına uymak zorunda olduğunu ve bu kurallara uyulmadığında hukukun geçerli olmayacağını vurguladı.

Tunç'un açıklamaları, sosyal medya düzenlemeleri ve uluslararası hukuk konularında dikkat çeken gelişmeleri ve hükümetin bu alanlardaki tutumunu özetliyor.

[Instagram'a katalog suçlar engeli]



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Henüz bu yayınların erişime açık olduğunu ve Instagram'ın açılmasıyla ilgili durumun söz konusu olmadığı söylendi. pic.twitter.com/YI7TPPlBsq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2024