Muğla'nın Fethiye ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucu 26 bin 699 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede, bandrolsüz içkilerin bulunduğu bilgisini alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

26 bin 699 şişe tespit edildi

Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, söz konusu işletmede geniş çaplı bir arama yapıldı. Arama sırasında, çeşitli markalardan oluşan 26 bin 699 şişe alkollü içecek tespit edildi. İçkilerin bandrolsüz olması, yasa dışı satış ve dağıtım şüphesini doğruladı.

Adli soruşturma başlatıldı

Olayın ardından, kaçak alkollü içkilerin bulunduğu işletme hakkında adli soruşturma başlatıldı.