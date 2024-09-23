Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemer ilçesinde gerçekleştirilen yeni Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı diledi. Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli soruşturmayı başlattı" dedi.

Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada, "Milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç şebekeleriyle tavizsiz mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Adaletin, toplumsal barışın teminatı olduğunu belirten Tunç, adalet sisteminin güçlendirilmesi adına önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Adalet saraylarıyla daha güçlü bir sistem

Tunç, Türkiye genelinde müstakil adalet sarayı sayısının son 22 yılda 66’dan 369’a yükseldiğini ve toplam kapalı alanın 6 milyon metrekareye ulaştığını kaydetti. “Adaletin tecelli edeceği mekanların, adaletin vakarına uygun şekilde inşa edilmesi gerekmektedir” diyen Tunç, teknolojik altyapının önemine dikkat çekti.

Hakim ve savcı sayısının 2002’de 9 bin civarında iken bugün 25 bine yaklaştığını belirten Tunç, son bir yılda 2 bin 294 yeni hakim ve savcının sisteme dahil edildiğini ifade etti. Ayrıca, hukuk fakültelerindeki kontenjanların 190 binden 120 bine düşürüldüğünü ve daha başarılı öğrencilerin hukuk alanına yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yargı Reformu Stratejisi ve yapay zeka uygulamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakında açıklayacağı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne de değinen Tunç, "Yargıya güveni sarsan durumların ortadan kaldırılmasına yönelik önemli reformlar hayata geçirilecektir," dedi. Ayrıca, yargı hizmetlerinde yapay zeka uygulamalarının artırılacağını belirtti. İstanbul ve Antalya Havalimanları’nda kurulan sistemlerle vatandaşların hızlı bir şekilde yargı hizmetlerine ulaşmaları sağlanacak.

Bakan Tunç, ülkenin huzurunu bozan suç şebekeleriyle kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Biz eser siyaseti yapıyoruz; insanı merkeze alarak ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kemer Adalet Sarayı'nın temeli, Bakan Tunç'un yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin ve diğer yetkililerin katılımıyla atıldı.