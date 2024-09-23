Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda temizlik hizmetlerinin artırılması amacıyla 30 bin temizlik personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Peki, MEB okullara 30 bin ek temizlik görevlisi alımı ne zaman, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Çalışma Bakanımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, Pazartesi gününden itibaren 30 bin ilave personel istihdamı için gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvuruların, bugün öğleden sonra veya yarın başlaması bekleniyor. MEB, başvuruların e-Devlet, ALO 170 ve hizmet birimleri aracılığıyla alınacağını, işlemlerin 3 gün süreceğini duyurdu.

Alım şartları

Yeni istihdam için belirlenen şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Emekli ve malul aylığı almamak

Öğrenci olmamak

Başka bir işte sigortalı olmamak

İkamet adresinin, işe devam süresince aynı adreste olması

İŞKUR’a kayıtlı olmak

Ücret ve çalışma şartları

Alınacak 30 bin personel, haftada 5 gün çalışacak ve ayda tam asgari ücret alacak. İşe gelmedikleri günler için maaşlarından günlük 667 TL kesinti yapılacak.

Kadrolu mu, taşeron mu?

Bakan Tekin, okullarda mevcut 45 bin kadrolu temizlik personeli bulunduğunu, ancak bu alımın kadrolu mu yoksa taşeron mu olacağına dair kesin bir bilgi vermedi. Söz konusu detayların, başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.