Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Peygamberler şehri" olarak tanımladığı Şanlıurfa'da yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Türkiye'nin demokratik bir sivil anayasaya kavuşması temennisinde bulundu.

Tunç, "Bütün temennimiz bu; ülkemiz demokratik yeni bir sivil anayasaya kavuşur ve Türkiye Yüzyılının başlangıcında milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz," ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da adalet hizmetlerinde yeni dönem

Konuşmasında Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası’na da değinen Tunç, inşaatın kısa sürede bitirilmesini planladıklarını belirtti. Şanlıurfalıların adalet hizmetinden daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi için bina içinde duruşma salonları, hakim-savcı odaları, otopark ve teknolojik imkanlar gibi önemli altyapıların bulunacağını söyledi. "Aslında ek bina değil, ana binanın temelini atıyoruz," diyen Tunç, 700 gün gibi bir sürede binanın tamamlanacağını belirtti.

Deprem sonrası devam eden mücadele

Bakan Tunç, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'nın da etkilendiğini hatırlatarak, deprem sonrası yapılan çalışmalara değindi. Tunç, "Devletimizin tüm kurumları teyakkuza geçti, arama kurtarma çalışmaları ve sonrasında yaraların sarılması, hasarların giderilmesiyle ilgili büyük bir mücadele başlattık. Bu mücadeleye taviz vermeden devam ediyoruz," dedi. Ayrıca, kabinenin önceliğinin deprem bölgesini ayağa kaldırmak ve vatandaşları kalıcı konutlarına yerleştirmek olduğunu vurguladı.