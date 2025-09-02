Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’ın Adli Yıl Açılışı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme gelen “af düzenlemesi” iddialarına yanıt veren Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” ifadelerini kullandı.

Af iddialarına net yanıt

Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen af tartışmalarına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Tunç, böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığını söyledi. Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” dedi.

Çocuklara yönelik taslak çalışma

Bakan Tunç, ayrıca suça sürüklenen çocuklarla ilgili yürütülen kanun değişikliği çalışmasından bahsetti. Yaşa bağlı olarak ceza indiriminde farklılık öngördüklerini belirten Tunç, “Yaş arttıkça ceza indiriminin azalması konusunda bir taslağımız var” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hukuk sistemi eleştirilerini de yanıtlayan Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Türkiye’de anayasa hukuku var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.