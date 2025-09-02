Haftanın ilk işlem gününde Euro, Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL 48,2954 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Yükselişin ana nedeni, küresel piyasalarda ABD ve Avrupa’nın farklılaşan faiz politikası beklentileriyle Euro’nun Dolar karşısında değer kazanması oldu.

Euro’nun yükselişindeki temel faktör

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın gelecekte faiz indirimine gideceği beklentisi, Dolar üzerinde baskı oluşturdu. Avrupa cephesinde ise faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair sinyaller, Euro’nun güçlenmesine yol açtı. Bu gelişmeler, Euro/Dolar paritesini yukarı taşırken, Euro/TL kurunda da yeni tarihi rekoru beraberinde getirdi.

Yurt içi piyasalarda yansımalar

Türkiye’de vatandaşların ve yatırımcıların yakından takip ettiği Euro, TL karşısında 48,2954 seviyesine ulaştı. Dolar/TL ise haftaya yükselişle başlayarak 41,1250 seviyesinden işlem gördü. Sterlin/TL ise 55,6850 seviyesinde alıcı buldu.

Küresel ekonomik veriler belirleyici

ABD’de temmuz ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin beklentilerin üzerinde artması, enflasyon endişelerini gündeme taşıdı. Buna rağmen Fed’in eylülde faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 88 seviyesinde fiyatlanması, piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Analistlerin beklentisi

Analistler, Euro’nun uluslararası piyasalardaki güçlenmesinin, Türk Lirası üzerinde de etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise imalat sanayi PMI verilerinin döviz kurları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.