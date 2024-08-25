Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira iddiaları nedeniyle CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır,” dedi. Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, milletin değerlerini temsil eden ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan bir lider olduğunu belirtti. Bakan Tunç, Erdoğan’ın gece gündüz demeden ülkeye hizmet ettiğini ve bu tür hadsiz ifadelerin asla kabul edilemeyeceğini de vurguladı.

Tunç, açıklamasında, “Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin, milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum” ifadelerine yer verdi. Bakan Tunç, bu tür davranışların demokratik değerlerle bağdaşmadığını ve yasal süreçlerin işletileceğini belirtti.