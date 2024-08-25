Hizbullah'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği saldırıda, İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen bir füze, açık denizdeki bir devriye botuna isabet etti. Bu olay sonucunda bir İsrail askeri yaşamını yitirdi, iki asker ise yaralandı. İsrail ordusu, ölen askerin ve yaralıların durumuna ilişkin detayları paylaşırken, füzenin nasıl isabet ettiğine dair bilgi vermedi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, devriye botundaki askerin ölümüne, İsrail hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) vurduğu patlamada şarapnel parçasının bota isabet etmesi neden oldu. Hizbullah'a ait iki İHA'nın açık denizde ilerlediği belirtilirken, füzenin İHA’yı takip ederken hata sonucu bota isabet etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nahariya kenti açıklarında bir füzenin gökyüzünden denizdeki bir araca doğru hızla inişe geçtiği ve burada patladığı görülüyor. İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu. Bu gelişme, Hizbullah'ın 30 Temmuz'da Beyrut'ta İsrail'e düzenlenen suikaste misilleme olarak gerçekleştirdiği roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından yaşandı.

İsrail ordusu, Lübnan’a bu sabah düzenlediği saldırılarda 100 kadar savaş uçağının kullanıldığını ve İsrail'in merkezini hedef alan füze rampalarından 40'ının imha edildiğini öne sürdü.