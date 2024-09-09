Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı. Bakan Tunç, köyde yaşayanlar dahil toplam 269 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve bu süreçte 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunç, Narin Güran’ın cansız bedenine 21 Ağustos'ta ulaşıldığını hatırlatarak, “Narin'in kaybolduğu gün 19 gün boyunca devletimizin tüm kurumları, köylüler ve komşular tarafından arandı. Ne yazık ki, cansız bedenine ancak günler sonra ulaşıldı. Bu olay ülkemizi derinden sarstı. Devlet olarak bu trajik olayın aydınlatılması için tüm adımlar atılmaktadır” dedi.

DNA sonuçları ve şüpheliler

Bakan Tunç, Narin’in amcasının arabasında bulunan DNA’nın Narin’e ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Narin’in cansız bedeninin, bir derenin sığ kısmında jandarma tarafından bulunduğunu belirten Tunç, “Çok üzgünüz; keşke canlı olarak bulabilseydik. Ülke olarak büyük bir yara aldık” ifadelerini kullandı.

Şüphelilerle ilgili olarak, köyde 24 kişinin gözaltına alındığını ve ifadelerinin devam ettiğini açıklayan Tunç, “Soruşturma tüm detaylarıyla sürüyor. Katilleri bulacak ve ceza kanunundaki en ağır cezayı almalarını sağlayacağız. Çapraz sorgular devam etmekte ve sonuçlar netleştiğinde kamuoyuna açıklanacaktır” dedi.

Devletin kararlılığı ve çocukların korunması

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili talimatları doğrultusunda adaletin sağlanacağını ve Narin’in katillerinin en ağır cezayı alması için gerekli adımların atılacağını belirtti. Ayrıca, çocukların korunması ve istismara maruz kalmamaları için ailelerin ve devletin sorumluluğunun altını çizen Tunç, “Devlet kurumları olarak bu soruşturmanın tamamlanmasını sağlamak için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, milletin müsterih olmasını ve devletin bu soruşturmayı titizlikle takip ettiğini vurgulayarak, “Maddi gerçekler ortaya çıktığında, Narin’in katilleri en ağır cezayı alacak. Bizim görevimiz, sorumluları bulup yargı önüne çıkarmaktır” dedi.